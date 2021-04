DJ MARKET TALK: Ifo da Alemanha deve ter melhorado em abril

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs estima que o indicador principal da sondagem empresarial Ifo da Alemanha tenha melhorado mais em abril para 97,6 pontos, contra 96,6 pontos em março, graças ao subíndice de condições atuais. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal preveem que a sondagem Ifo registe uma leitura de 97,4 pontos. Por outro lado, o banco vê margem para uma ligeira surpresa negativa do subindicador de expectativas,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone