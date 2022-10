DJ MARKET TALK: Ifo deve ter voltado a deteriorar-se em outubro

(DJ Bolsa)-- O UniCredit Research prevê que o índice de clima empresarial Ifo se tenha deteriorado mais para 83 pontos, contra 84,3 pontos, o nível mais baixo desde maio de 2020. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal preveem uma leitura de 83,6 pontos em outubro. "A contínua transmissão dos custos mais elevados do gás e da eletricidade dos fornecedores de energia para as empresas deve ter pesado mais no sentimento"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.