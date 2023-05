DJ MARKET TALK: Ifo mostra perspetivas fracas para o crescimento

(DJ Bolsa)-- As perspetivas para o crescimento económico da Alemanha no restante de 2023 continuam contidas, uma vez que a inflação elevada está a contrariar muitos dos benefícios do alívio dos problemas nas cadeias de fornecimento e preços menores da energia, diz Fritzi Koehler-Geib, economista-chefe do KfW, numa nota. O índice de clima empresarial Ifo caiu para 91,7 pontos em maio, após seis subidas consecutivas, face ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.