DJ MARKET TALK: Imobiliário da China não deve ter queda acentuada no curto prazo

(DJ Bolsa)-- É pouco provável que o mercado imobiliário da China tenha uma queda acentuada no curto prazo, uma vez que vão continuar a ser aplicados recursos para evitar que isso aconteça, incluindo taxas hipotecárias mais baixas, redução dos travões às transações de propriedades e financiamento direto aos promotores imobiliários, diz a Allianz Global Investors num relatório de perspetivas para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.