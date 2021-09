DJ MARKET TALK: Impacto da escassez de chips na GM será pior do que o esperado

(DJ Bolsa)-- O CFO da General Motors diz que a empresa espera agora que a redução das expedições da América do Norte para os vendedores na segunda metade do ano seja de 200.000 veículos face ao primeiro semestre, pior do que a descida de 100.000 que sinalizou no início de agosto. O CFO Paul Jacobson disse durante uma conferência do RBC Capital que a "cadeia de fornecimento continua a deteriorar-se", citando as restriç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

