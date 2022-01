DJ MARKET TALK: Impacto da Ómicron deve estar ultrapassado no final do 1T

(DJ Bolsa)-- A Ómicron está claramente a ter impacto nas perspetivas de crescimento global, mas o pior pode ser ultrapassado dentro de apenas alguns meses, disse o Goldman Sachs. Tanto os casos confirmados quanto os internamentos estão agora em tendência de queda, não apenas na África do Sul, mas também em Londres, o primeiro lugar no hemisfério norte a registar um grande surto. Se esse padrão se mantiver, o impacto econó... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone