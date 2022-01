DJ MARKET TALK: Impacto da Ómicron na economia dos EUA será de curta duração

(DJ Bolsa)-- O efeito da Ómicron no crescimento económico dos EUA ainda é incerto, visto que a subida das infeções significa que mais pessoas estão em isolamento em janeiro do que em outra altura desde o início da pandemia, diz Paul Ashworth, economista-chefe da Capital Economics para a América do Norte. Contudo, com os casos a caírem quase ao mesmo tempo que sobem, qualquer impacto deve ser invertido rapidamente em fevereiro,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

