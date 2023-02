DJ MARKET TALK: Impacto da queda do mercado imobiliário britânico será reduzido

(DJ Bolsa)-- O problema da atual correção do mercado imobiliário britânico não será tão grave quanto as correções de preços anteriores para a economia em geral, disse o economista-chefe da Oxford Economics para o Reino Unido, Andrew Goodwin. Um mercado imobiliário mais fraco terá um efeito direto através da menor atividade de construção e vai, indiretamente, pressionar o consumo, disse Goodwin.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.