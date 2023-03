DJ MARKET TALK: Impacto das subidas dos juros ainda não foi totalmente sentido

(DJ Bolsa)-- Os bancos centrais das economias avançadas aumentaram rapidamente as taxas de juro, mas a maior parte do impacto destas subidas, talvez dois terços, ainda não foi sentida, diz Simon MacAdam, economista sénior global da Capital Economics, numa nota. "A nossa melhor aposta é que o pico do impacto negativo das taxas de juro mais elevadas virá algures por volta de meados do ano", diz. A política monetária ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.