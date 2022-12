DJ MARKET TALK: Impacto do limite dos preços do crude russo deve ser mínimo

(DJ Bolsa)-- Os participantes no mercado petrolífero estão a interrogar-se sobre qual será o impacto do limite dos preços do ocidente sobre o petróleo russo que entra em vigor esta segunda-feira. De acordo com o JPMorgan, a resposta é "provavelmente nenhum". A UE chegou a acordo na sexta-feira em definir um limite dos preços de $60 por barril, que na verdade é mais elevado do que o preço do petróleo russo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.