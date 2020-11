DJ MARKET TALK: Impasse é o pior cenário para as eleições dos EUA

(DJ Bolsa)--O pior cenário para as eleições dos EUA seria um impasse se a votação terminar com um resultado renhido entre os dois candidatos, diz Jean-Marie Mercadal, da OFI Asset Management. "Isto pode levar a todo o tipo de agitação e uma potencial séria ameaça à segurança nacional", diz, acrescentando que a campanha eleitoral tem sido "particularmente agressiva", com duas visões muito ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone