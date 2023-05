DJ MARKET TALK: Ímpeto bearish das obrigações deve ser testado

(DJ Bolsa)-- O ímpeto bearish das obrigações será testado com as yields no patamar superior dos intervalos e com os breakevens da inflação a encontrarem resistência, diz Hauke Siemssen, estratega de taxas do Commerzbank. "O apetite de risco abrangente e mudança subsequente do sentimento da Fed e do Banco Central Europeu parecem ser testados esta semana com os mercados agora a enfrentarem grandes contratempos", diz.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.