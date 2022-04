DJ MARKET TALK: Ímpeto do 1T da Vivendi não deve levar a crescimento das ações

(DJ Bolsa)-- Os resultados das receitas do primeiro trimestre da Vivendi confirmam o ímpeto do grupo no pós-período da Universal Music Group, diz Thomas Coudry, da Bryan Garnier, numa nota. O conglomerado de media francês registou um crescimento orgânico de 7,9% no trimestre, acima das expectativas graças às operações da Havas e do Canal+, nota Coudry. Isto confirma o crescimento robusto registado no 4T para o grupo, excluindo a UMG, que foi ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone