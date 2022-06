DJ MARKET TALK: Ímpeto do crescimento da China continua incerto

(DJ Bolsa)-- O ímpeto do crescimento económico da China este ano deve continuar incerto, embora os dados macroeconómicos de maio mostrem claras melhorias sequenciais e superem as expectativas, dizem analistas do Goldman Sachs numa nota de research. As vendas de carros, as vendas online e vendas de imobiliário aceleraram face a abril, mas "o nível de crescimento ainda é baixo, especialmente nos setores de serviços e do consumidor"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

