DJ MARKET TALK: Ímpeto positivo do Deutsche Bank continuou no 2T -CEO

(DJ Bolsa)-- O ímpeto positivo do Deutsche Bank, particularmente no banco de investimento, continuou no segundo trimestre, disse o CEO Christian Sewing num evento da Bloomberg. No entanto, Sewing disse que o desempenho vai ser difícil de repetir na segunda metade do ano. Sewing confirmou o alvo de custos para o ano, assim como os alvos do banco para 2022. (pietro.lombardi@dowjones.com; @pietrolombard10)

