DJ MARKET TALK: Imposto imobiliário em Beijing pode ter maior impacto indireto

(DJ Bolsa)-- Apesar do impacto de curto prazo da experiência do imposto imobiliário em Beijing poder ser limitado, os efeitos indiretos não devem ser subestimados, diz o Nomura. O programa piloto deve envolver um número reduzido de cidades e a taxa pode começar reduzida, mas "mesmo com um início lento, [o imposto] vai controlar a especulação do mercado imobiliário e os preços das casas", diz o banco de investimento.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone