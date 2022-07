DJ MARKET TALK: Imposto sobre bancos espanhóis penalizaria EPS em 13%-15%

(DJ Bolsa)-- Ainda não se conhecem os detalhes da proposta de um imposto extraordinário sobre os bancos espanhóis, mas a taxa poderá ter um impacto de 13%-15% no EPS em média em 2023-24, referem analistas do Citi, numa nota de research. O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, disse na terça-feira que o governo pretende angariar EUR1,5 mil milhões no setor nos próximos dois anos no âmbito de um conjunto abrangente de medidas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

