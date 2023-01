DJ MARKET TALK: Impulso da bitcoin com base no apetite pelo risco pode ser limitado

(DJ Bolsa)-- A recuperação da bitcoin desde o início do ano surge num momento em que beneficia da melhoria do apetite pelo risco, depois de não ter tido muito suporte no seguimento do colapso da plataforma de criptomoedas FTX em novembro, refere a Oanda. "Talvez esteja a recuperar o tempo perdido à medida que os traders procuram capitalizar os níveis altamente descontados em comparação com o pico de 2021", refere ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.