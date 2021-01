DJ MARKET TALK: Imunidade de rebanho na UE deve ocorrer a meados de 2021

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank diz que a União Europeia pode alcançar a imunidade de rebanho a meio do ano, em vez de acontecer apenas no curso do terceiro trimestre, depois de a UE ter encomendado mais doses da vacina da BioNTech e pode ser possível extrair mais doses de um frasco. Na sexta-feira, antes de serem conhecidas as notícias, o banco alemão considerava que a imunidade de rebanho significativa só iria ocorrer no terceiro trimestre,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

