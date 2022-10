DJ MARKET TALK: Incerteza no Credit Suisse vai persistir; risco de default baixo

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse continua a enfrentar uma massiva incerteza dos investidores acerca da reestruturação que vai implementar, mas o risco de default é muito baixo, refere o analista Martin Peter, do Landesbank Baden-Wuerttemberg, numa nota de research. O banco suíço tem bons recursos de liquidez e capital e pode contar com atividades como o banco universal na Suíça, refere. Mas mesmo assim, a volatilidade acima do esperado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.