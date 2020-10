DJ MARKET TALK: Indicações de dividendo do HSBC são bom sinal

(DJ Bolsa)-- As pistas do HSBC sobre um dividendo no último trimestre do ano são um bom sinal, depois de o banco ter reportado resultados melhores que o esperado no terceiro trimestre, refere a AJ Bell. A decisão não está nas mãos do HSBC por agora, tendo em conta a moratória aos dividendos da banca imposta pelos reguladores britânicos, mas a situação será revista no curto prazo e a decisão de mencionar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

