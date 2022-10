DJ MARKET TALK: Indicador da Alemanha regista maior queda em mais de 11 anos

(DJ Bolsa)--O principal indicador do Commerzbank para a economia alemã -- o Early Bird -- caiu significativamente em setembro para 0,50 pontos face a 0,71 pontos em agosto, a queda mais acentuada em mais de 11 anos. As razões para a derrocada foram a economia global mais fraca e os aumentos das taxas de juro do Banco Central Europeu, disse o economista do Commerzbank Ralph Solveen. Em resultado disso, a economia da Alemanha está a receber menos impulsos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.