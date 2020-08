DJ MARKET TALK: Indicador da Fed mostra enfraquecimento da economia

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico está novamente a enfraquecer, segundo dados da Fed de Nova Iorque. O Índice Económico Semanal do banco, que pretende dar uma leitura em tempo real do crescimento na pandemia do coronavírus, vê agora o crescimento dos EUA a recuar 5,72% este ano, abaixo da estimativa de queda de 4,85% a 8 de agosto. O banco disse que a mais recente queda "aconteceu apesar da subida das vendas a retalho e da produção de aç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

