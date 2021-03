DJ MARKET TALK: Indicador da Zona Euro aponta para atividade económica moderada

(DJ Bolsa)-- O indicador de recuperação da Oxford Economics para a Zona Euro manteve-se praticamente estável na semana que terminou a 7 de março, subindo 0,3 pontos percentuais para 72,5 pontos, o nível mais elevado desde outubro de 2020. Dois componentes registaram as maiores subidas: o consumo, devido à atividade robusta do online e do retalho, e as condições financeiras, devido à subida do mercado de ações,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone