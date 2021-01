DJ MARKET TALK: Indicador de recuperação da Zona Euro subiu

(DJ Bolsa)-- O indicador de recuperação da Oxford Economics para a Zona Euro subiu 1,8 pontos na semana que terminou a 10 de janeiro. A subida foi generalizada, sendo que todas as categorias subiram menos o índice de saúde. No entanto, a subida compensa maioritariamente as quedas da semana anterior que foram causadas por fatores sazonais, diz Tomas Dvorak, economista da Oxford Economics. No geral, os níveis de atividade continuam fracos, ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

