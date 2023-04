DJ MARKET TALK: Indicador dos EUA mostra sinais de recessão a intensificarem-se

(DJ Bolsa)-- O Índice Económico Avançado dos EUA tem estado a sinalizar uma recessão há meses, mas os dados de março indicam sinais de fragilidade crescente para a economia norte-americana no futuro, referem economistas do Wells Fargo numa nota. O índice caiu durante um ano, mas a descida de março de 1,2% é a mais forte desde abril de 2020, quando a economia dos EUA foi atingida pela primeira vaga da pandemia de Covid-19.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.