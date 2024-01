DJ MARKET TALK: Indicadores recentes da inflação dos EUA apontam para PCE "elevado"

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no produtor, ou IPP, dos EUA de dezembro foi mais baixo do que o esperado e, juntamente com o índice de preços no consumidor, ou IPC, acima do previsto de quinta-feira, indica que o deflator subjacente do índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, pode registar um avanço "elevado" de 0,2% em dezembro, diz Stephen Stanley, do Santander, numa nota. A leitura de novembro foi de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.