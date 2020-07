DJ MARKET TALK: Índice da Fed de Nova Iorque interrompe longa tendência de melhoria

(DJ Bolsa)-- O rumo provável da atividade económica dos EUA este ano está a piorar, de acordo com a Reserva Federal de Nova Iorque. Na mais recente atualização do indicador do crescimento, o Weekly Economic Index, o banco regional prevê uma queda de 7,24% este ano, com dados referentes até esta terça-feira. A leitura da semana passada foi de 6,65% negativos. O índice tem estado numa tendência constante de melhoria há algum tempo depois ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

