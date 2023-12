DJ MARKET TALK: Índice Ifo da Alemanha desmente expectativas de recuperação

(DJ Bolsa)-- Depois de subidas recentes no índice de clima empresarial Ifo, os economistas começaram a falar de uma luz ao fundo do túnel, mas a queda acentuada de dezembro sugere que este já não é o caso, refere o economista-chefe do Commerzbank Joerg Kraemer numa nota. O indicador, como o índice de gestores de compras, ou PMI, está ainda em terreno de recessão, com a economia a dever contrair ligeiramente no quarto trimestre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.