DJ MARKET TALK: Índice industrial de Nova Iorque afunda em janeiro

(DJ Bolsa)-- A queda acentuada do índice industrial Empire State de janeiro, que mede a atividade das fábricas no estado de Nova Iorque, reflete um percalço de curto prazo devido à vaga Ómicron da Covid-19 em vez do início de uma tendência descendente para a indústria, diz Joshua Shapiro, economista-chefe da Maria Fiorini Ramirez. "O facto de a leitura das expectativas a seis meses ter aguentado tão bem face ao que ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone