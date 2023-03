DJ MARKET TALK: Inditex ainda está entre as melhores no setor

(DJ Bolsa)-- O forte desempenho atual da Inditex deve ser o foco principal, disse Adam Cochrane, do Deutsche Bank. A gigante de moda espanhola disse que as vendas aumentaram 18% em termos homólogos nas primeiras semanas do ano fiscal de 2023, ajustadas à saída da Rússia. O Deutsche aumentou as expectativas de vendas para o total do ano para um crescimento de 8% a preços constantes e aumentou o preço-alvo da ação de EUR27 para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.