DJ MARKET TALK: Inditex bem posicionada após 3T acima do esperado

(DJ Bolsa)-- A Inditex deve ver o consenso de expectativas de lucros subir, depois de ter suportado bem condições de mercado difíceis com números robustos do 3T, dizem analistas do Citi numa nota. A retalhista de moda espanhola superou as expectativas dos analistas para as vendas e os lucros no 3T, de acordo com os consensos obtidos pela FactSet. O atual cenário também é robusto, tendo comparativos favoráveis até ao final ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.