DJ MARKET TALK: Inditex continuará a beneficiar com procura na Europa

(DJ Bolsa)-- A Inditex ainda tem margem para beneficiar com a recuperação da procura pós-pandemia por moda e roupa formal na Europa continental, dizem analistas do Jefferies numa nota. No Reino Unido e nos EUA, o pico da procura por vestuário para o regresso ao trabalho e para eventos pode já estar a passar, mas os dados do banco sugerem que ainda há um caminho a percorrer na Europa continental. A dona da marca Zara, que realiza cerca ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.