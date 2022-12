DJ MARKET TALK: Inditex deve brilhar no 3T apesar do pessimismo de inverno

(DJ Bolsa)-- O modelo de negócio da Inditex deve mais uma vez provar o seu valor quando a empresa apresentar os resultados do terceiro trimestre na próxima semana, diz Cedric Rossi, do Bryan Garnier, numa nota. A empresa deve registar um crescimento orgânico das vendas de cerca de 9% em termos homólogos para o período de agosto a outubro, com uma taxa de saída mais fraca no mercado mais pessimista, de acordo com as estimativas do banco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.