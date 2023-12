DJ MARKET TALK: Inditex deve registar mais um trimestre de fortes resultados

(DJ Bolsa)-- A Inditex deve continuar a apresentar fortes resultados depois do bom desempenho no mercado doméstico, referem analistas do Citi numa nota. A retalhista de moda espanhola prepara-se para publicar o trading update do terceiro trimestre da empresa, que decorre desde agosto a finais de outubro, a 13 de dezembro. "Esperamos que o ímpeto das receitas da Inditex se traduza em mais um forte trimestre de lucros", dizem os analistas, antecipando ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.