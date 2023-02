DJ MARKET TALK: Inditex mostra resiliência

(DJ Bolsa)-- A Inditex provou ser robusta diante dos períodos mais negativos no consumo e está a fazer progressos nas questões de sustentabilidade, disse o Deutsche Bank, que aumentou a recomendação da gigante da moda espanhola para manter face a vender. O crescimento das vendas da proprietária da Zara manteve-se acima do esperado, assim como as margens, com a subida das vendas online a não afetar fortemente a margem bruta, disse ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.