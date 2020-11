DJ MARKET TALK: Inditex parece forte mas ações têm pouca margem para subir

(DJ Bolsa)-- A Inditex tem um bom cenário de investimento, mas os ventos favoráveis já estão descontados nas ações, disse a RBC Capital Markets, depois de cortar a recomendação da retalhista espanhola para sector perform face a outperform. O grupo integrou-se bem entre as lojas físicas e online nos últimos anos, acrescentando aos pontos fortes existentes a resposta rápida e um processo de fabrico baseado em dados,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

