DJ MARKET TALK: Inditex parece pronta a impressionar

(DJ Bolsa)--A Inditex deve registar um final robusto do ano fiscal de 2023 e mais crescimento no novo ano fiscal, à medida que as perspetivas da procura na Europa melhoram, escreveram analistas da Jefferies numa nota. A retalhista de moda espanhola, dona da Zara, deve apresentar crescimento de vendas de 14% nos três meses até 31 de janeiro, juntamente com lucros operacionais crescentes para todo o ano fiscal, de acordo com estimativas da Jefferies.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.