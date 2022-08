DJ MARKET TALK: Inditex pode mostrar imagem mais otimista do que o esperado no 2S

(DJ Bolsa)-- A Inditex pode surpreender com um tom positivo para o segundo semestre do ano quando apresentar os resultados do 1S no próximo mês, dizem Olivia Townsend e Yashraj Rajani, do UBS, numa nota. A cautela permanece entre os investidores sobre as vendas do 2S tendo em conta o outlook mais pessimista para o consumidor nos próximos meses, podendo isto ser suficiente para que a dona da Zara surpreenda pela positiva com comentários otimistas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

