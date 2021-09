DJ MARKET TALK: Inditex prepara-se para entrar na área da roupa de desporto

(DJ Bolsa)-- A Inditex é a mais recente empresa de moda a apostar na área lucrativa da roupa desportiva, com a marca Zara prestes a lançar uma coleção de roupa de desporto para homem no final do mês, diz Cedric Rossi, da Bryan Garnier. Nos resultados do primeiro semestre, a empresa apresentou o lançamento da Zara Athleticz, demonstrando a sua intenção em reforçar a sua presença neste segmento, que está a ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

