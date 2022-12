DJ MARKET TALK: Inditex preparada para final de ano com estilo

(DJ Bolsa)-- A Inditex deve encerrar o ano no patamar superior das previsões, com o 3T a bater as expectativas e a negociação atual a parecer robusta, dizem analistas do RBC Capital Markets, numa nota. Para o total do ano fiscal até 31 de janeiro, o grupo espanhol disse que ainda vê uma margem bruta estável de até 50 pontos base acima ou abaixo do ano passado, mas deve conseguir chegar ao patamar superior deste intervalo, diz o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.