DJ MARKET TALK: Inditex tem ímpeto, deve terminar ano em força - Citi

(DJ Bolsa)-- A Inditex deve terminar o ano em força depois de ter mostrado a sua robustez nas vendas e lucros do 3T, diz Nick Coulter, do Citi, numa nota. A dona da Zara bateu as expectativas das vendas do 3T na semana passada, enquanto a margem operacional foi impulsionada pelo bom controlo de custos. O Citi revê em alta as previsões para as receitas e lucros do ano fiscal da empresa devido aos resultados. "O modelo operacional da Inditex deixa ...