DJ MARKET TALK: Inditex tem um desempenho difícil para seguir este ano

(DJ Bolsa)-- O ano de 2023 pode ser mais desafiante para a Inditex depois de um ano de 2022 robusto, dizem os analistas Simon Irwin e Antonio Tabet, do Credit Suisse, numa nota. A retalhista de moda espanhola, dona da Zara entre outras marcas, terá terminado o ano fiscal -- que dura até 31 de janeiro -- com uma nota elevada, com um crescimento de 14% em termos homólogos graças a uma forte temporada de Natal, de acordo com as estimativas do CS.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.