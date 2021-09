DJ MARKET TALK: Indosuez mantém recomendação underweight para obrigações

(DJ Bolsa)-- A Indosuez Wealth Management detém uma recomendação underweight para as obrigações com um aumento moderado esperado nas yields dos Treasurys de longo prazo, disse. Uma vez que as yields das obrigações da Zona Euro devem ficar em terreno negativo, a Indosuez apenas as detém para "fins de hedging " nos seus portefólios, diz. As obrigações indexadas à inflação podem perder alguma ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone