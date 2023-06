DJ MARKET TALK: Indústria alemã beneficiou com impulso temporário da construção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Há poucos sinais de uma recuperação radia e sustentada da indústria da Alemanha em breve, apesar da ligeira recuperação de abril, diz Stefan Schilbe, economista-chefe do HSBC para a Alemanha, numa nota. A produção foi impulsionada por uma recuperação temporária da construção, que deve diminuir depois de uma queda das licenças de construção devido ao aumento das taxas de juro,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.