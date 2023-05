DJ MARKET TALK: Indústria alemã deve cair ainda mais após março fraco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A fragilidade da procura sugere que o crescimento da indústria alemã vai cair ainda mais nos próximos meses, depois de a produção industrial ter caído inesperadamente 3,4% em março, diz Ralph Solveen, economista sénior do Commerzbank, numa nota. O setor industrial está a sentir mais e mais efeitos negativos das massivas subidas das taxas de juro pelos bancos centrais a nível mundial, diz, acrescentando ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.