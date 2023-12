DJ MARKET TALK: Indústria alemã tem pouco para oferecer para impulsionar recuperação

(DJ Bolsa)-- Os dados industriais da Alemanha mostram que o setor industrial do país continua a sofrer com a combinação dos preços elevados da energia, a fraca procura externa e as condições de financiamento menos favoráveis, diz Ralph Solveen, economista sénior do Commerzbank, numa nota. Depois dos dados fracos das encomendas na quarta-feira, a queda de 0,4% da produção industrial está em linha com as expectativas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.