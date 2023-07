DJ MARKET TALK: Indústria da Alemanha penalizada por setor farmacêutico

(DJ Bolsa)-- A produção industrial alemã desceu ligeiramente em maio, mas apenas devido a um aparente efeito extraordinário do setor farmacêutico, refere Ralph Solveen, economista sénior do Commerzbank numa nota. Excluindo a queda de 13% do setor, a produção teria subido ligeiramente, assinala. Contudo, é provável uma queda da produção no segundo semestre de 2023, uma vez que a tendência das novas encomendas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.