DJ MARKET TALK: Indústria da Alemanha sofre com procura fraca

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha mostram a persistência de uma atividade deprimida, apesar da subida das encomendas totais em novembro, diz Joerg Kraemer, do Commerzbank, numa nota. Excluindo as encomendas de larga escala, que são muito voláteis, as encomendas totais caíram 0,6%, prolongando a queda do indicador subjacente do mês anterior. "Isto aponta a mais quedas da produção industrial", diz. A economia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.