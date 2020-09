DJ MARKET TALK: Indústria da China continua robusta - Capital Economics

(DJ Bolsa)-- O PMI indústria Caixin da China subiu para máximos de quase uma década, o que sugere que a robustez deste setor na segunda maior economia do mundo continua elevada, diz a Capital Economics. O subíndice das exportações ultrapassou os 50 pontos pela primeira vez este ano, o que reflete uma maior procura externa e sinaliza um crescimento das exportações nos próximos meses, diz a corretora. Em conjunto com os dados oficiais de segunda-feira,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

